Oljeprisene er fredag på vei mot sin tredje negative uke på rad, den lengste tapsrekken hittil i år. Aktørene i oljemarkedet bekymrer seg ifølge Bloomberg for at en potensiell resesjon vil gå utover etterspørselen etter olje.

Brent-kontrakten for september handles fredag morgen til 108,20 dollar pr. fat, mens august-kontrakten for WTI-oljen faller rundt prosenten til 104,66 dollar pr. fat. Til sammenligning ble kontrakten omsatt til rundt 106,46 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

Atlanta Fed-indeksen GDPNow, som løpende estimerer den økonomiske veksten i USA for inneværende kvartal basert på nøkkeltall, indikerte torsdag en annualisert vekst på minus 1,0 prosent i andre kvartal, melder Platts ifølge TDN Direkt. Offisielle data fra amerikanske myndigheter viste at BNP falt 1,6 i første kvartal. I så fall snakker vi om to negative kvartaler på rad, noe som indikerer at økonomien har gått inn i resesjon.

– For oljen er det klart at makroutviklingen fortsatt er nøkkeldriveren for prisretningen i øyeblikket. Fundamentalt er markedet ennå stramt, så vi venter bare begrenset nedside i prisene, skriver ifølge Bloomberg den Singapore-baserte sjefstrategen for råvarer i ING Groep, Warren Patterson.