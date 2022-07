Røkke-utsettelse i Afrika

Myndighetene i Ghana har gitt Aker Energy utsettelse for innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) av Pecan-feltet, og selskapet vil ikke sende PUD før utfordringer som følge av krigen i Ukraina er avklart og løst, opplyser kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker til TDN Direkt fredag.

– Aker Energy har gjennom lang tid hatt en god dialog med myndighetene i Ghana. I dagens situasjon er det er for mye usikkerhet til å ta en investeringsbeslutning. Utfordringer som følge av krigen i Ukraina må avklares og løses før en plan blir sendt, sier Kigen.

Aker Energy har en eierinteresse på 50 prosent i Deepwater Tano Cape Three Points-blokken i Ghana, som inkluderer Pecan. Lukoil har 38 prosent andel i blokken.

I begynnelsen av mai sa konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker at hovedfokus i Aker Energy var å få levert PUD innen utgangen av juni. Om russiske Lukoil sa han at selskapet har vært en god partner som oppfyller sine forpliktelser, men at krigen i Ukraina er kompliserende, der konsekvensene spesielt går på Lukoil. Kigen vil ikke gi ytterligere kommentarer rundt dette i dag.

TDN Direkt