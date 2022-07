Globale oljepriser kan nå astronomiske nivå på 380 dollar fatet dersom amerikanske og europeiske sanksjoner får Russland til å gjengjelde med en reduksjon i råoljeproduksjon, skriver analytiker hos JPMorgen Chase & Co.

G7 legger frem mekanismer og sanksjoner for å stanse krigstoget til Vladmir Putin i Ukraina. Likevel trekker analytikeren frem at Moskva sin sterke posisjon gjør at landet har mulighet til å redusere produksjonen av råolje med 5 millioner fat uten å gjøre signifikant skade på økonomien.

«Det er sannsynlig at Russland kan gjengjelde sanksjonene med å redusere produksjonen. Dette er da et verktøy for å overføre smerte på vesten», skriver analytikeren.

For store deler av resten av verden, vil en slik reduksjon kunne være katastrofal, skriver Bloomberg.

Analytikeren skriver at en reduksjon på 3 millioner fat daglig kan drive Londons råoljepris opp til 190 dollar fatet. Reduksjonen på 5 millioner fat daglig kan bety et astronomisk pris på 380 dollar fatet.