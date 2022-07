Ser ingen tegn til nedkjøling av oljeprisen

Hedgefondforvalter David Neuhauser i Livermore Partners sier ifølge CNBC at energisektoren er en av hans favoritter og han forventer ikke at oljeprisen vil falle med det først.

«Jeg tror prisen på Brent-olje kan gå til 175 dollar fatet», sier Neuhauser i et intervju med det amerikanske nyhetsbyrået.

«Det blir brukt i den globale økonomien hver dag, og det er knapphet på det. Det er syklisk, selvfølgelig, men til forskjell fra tidligere sykler, ser denne ut til å bli mye lengre enn de andre», sier han videre.

Har steget

Energisektoren har vært et lyspunkt i år og prestert bedre enn markedet generelt. Etter et bratt fall etter coronapandemien har oljeprisen skutt i taket de seneste månedene. Først klarte ikke raffineriene å holde tritt da økonomiene verden rundt gjenåpnet etter pandemien, og deretter førte Russlands invasjon av Ukraina prisene enda høyere.

Fredag kostet ett fat Brent-olje 111 dollar fatet, mens den amerikanske lettoljen WTI stod rundt 108 dollar pr. fat.

Bank of America-strategen Savita Subramanian forventer også at oljeprisen vil holde seg høyere fremover. Bankens utgangspunkt er at Brent- og WTI-oljen vil holde seg på 104 dollar og 100 dollar fatet i 2022.

«Våre råvarestrateger forventer at en rask kontraksjon i Russisk oljeeksport kan trugge en oljekrise på linje med 1980. Det kan dytte Brent-prisen godt over 150 dollar fatet», sier Subramanian, ifølge CNBC.