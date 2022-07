Den europeiske oljeembargoen har gjort Kina til en viktig destinasjon for russisk olje. Dette har ifølge Bloomberg økt konkurransen med Iran i et av deres få gjenværende markeder for sin oljeeksport, som er kraftig hemmet av amerikanske sanksjoner.

Iran svarer nå på denne konkurransen med å kutte prisen på sin olje.

– Gir uro i gulfstatene

Russland økte Kina-eksporten til rekordhøyder i mai, og passerte Saudi-Arabia som største eksportør til verdens største oljeimportør. Oljestrømmene fra Iran holder seg robuste, noe som trolig skyldes at Kina letter på sine corona-restriksjoner.

– Den eneste konkurransen mellom iranske og russiske fat kan ende opp med å bli i Kina, noe som vil være til Beijings fordel. Dette vil trolig også skape uro blant gulf-produsentene, som ser sine verdifulle markeder bli overtatt av tungt rabattert olje, sier gründer Vandana Hari av Vanda Insights i Singapore til nyhetsbyrået.

Offisielle handelstall viser at Kina har importert olje fra Iran i bare tre måneder siden utgangen av 2020, inklusive januar og mai, men tall fra tredjeparter indikerer ifølge Bloomberg en stabil oljestrøm. Etter en liten nedtur i april, har importen steget til 700.000 fat pr. dag i mai og juni, viser tall fra Kpler. Men ifølge oljerådgiverne i FGE har russisk Ural-olje erstattet noen iranske fat.

10 dollar under Brent

Tradere opplyser at iransk olje har blitt priset nesten 10 dollar under Brent-futures for å legge den på linje med Ural-laster som etter planen skal ankomme Kina i løpet av august, tilsvarende en rabatt på 4-5 dollar sammenlignet med prisene i forkant av Russlands Ukraina-invasjon.

Kinas uavhengige raffinerier, også kalt «teapots» grunnet sine tidlige design, er ifølge Bloomberg store kjøpere av russisk og iransk olje. Billige leveranser er viktige for disse, fordi de i motsetning til statseide raffinerier er gjenstand for eksportbegrensninger. De får ikke fraktkvoter for drivstoff til utenlandske markeder, der oljeprisene har gått i taket grunnet flaskehalser i forsyningskjedene.

Istedenfor leverer de olje innenlands, og har gått med underskudd de siste månedene ettersom corona-nedstengninger har svekket etterspørselen.

Brent-oljen står mandag ettermiddag i 112,89 dollar pr. fat, etter 1,1 prosent oppgang i dagens handel.