Citi advarer: oljeprisen kan nå 65 dollar ved årsslutt

Oljeprisen har i løpet av 2022 skutt i været, og en rekke faktorer som rentehevinger, Ukraina-krigen og resesjonsfrykt gjør det vanskelig for markedsaktører å spå utviklingen de kommende årene. Citigroup sammenlikner dagens energisituasjon med den som foregikk under krisen på 1970-tallet, og advarer om en potensiell oljepriskollaps.

«Historisk data forteller oss at oljeprisen faller omtrent til produksjonskostnadene under en resesjon,» skriver Citi-analytikerne i en rapport 5. juli.

Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier nær halverer kursmålet på XXL fra 10 kroner til 6 kroner og gjentar hold. Meglerhuset har oppdatert estimatene sine på grunnlag av selskapets kvartalsvarsel. I tillegg har de et mye mer forsiktig syn på inntjeningen for andre halvår.

Banken konkluderer med at et fat råolje kan kollapse til 65 dollar pr. fat ved slutten av 2022 og til 45 dollar i slutten av 2023, dersom en resesjon skulle inntreffe, ifølge Bloomberg. Denne prognosen legger til grunn at OPEC+ landene ikke reduserer investeringer og produksjon innen olje, slik at tilbudssiden svekkes tilsvarende.

Et fat Brent-olje handles i skrivende stund til 113 dollar.