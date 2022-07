Equinor utvider Brasil-boring med ytterligere skip

Equinor har på vegne av partnerskapet i Bacalhau-lisensen tildelt Valaris, representert av Ensco UK Drilling Limited og Ensco do Brasil Petróleo e Gás LTDA, en kontrakt for boring i 540 dager, som etter planen skal starte i 2023.

Boreskipet DS-17 har fått i oppdrag å bore en avgrensningsbrønn, plugge en gammel letebrønn samt utføre ytterligere boreoperasjoner i Brasil.

Boretjenester og andre tilleggstjenester, som fjernstyrt undervannsfartøy (ROV), boretrykksovervåkning (MPD), kjøring av fôringsrør, behandling av spillvann og håndtering av borekaks, er inkludert i avtalen. Det er lagt inn insentiver for å redusere drivstofforbruket.

– En rigg nummer to til Bacalhau vil utvide vår borekapasitet i Brasil og gi mulighet for å styrke vår kunnskap om Bacalhau nord med en datainnsamlingsbrønn. Beslutningen om å ta inn DS-17 bekrefter vår satsing på å skape verdier i Brasil, der vi ser vår tilstedeværelse i et langsiktig perspektiv, sier Veronica Rezende Coelho, landsjef i Brasil.

Partnere i Bacalhau er Equinor, som er operatør og har en eierandel på 40 prosent i lisensen, ExxonMobil med 40 prosent, Petrogal Brasil 20 prosent, og Pré-sal Petróleo SA, som er et statseid selskap som håndterer produksjonsdelingsavtalen.

TDN Direkt