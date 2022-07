Oljeprisen er på det laveste nivået på 3 måneder

Oljeprisen fortsetter fallet onsdag kveld, etter et kraftig stup tirsdag grunnet økende resesjonsfrykt.

Nordsjøoljen, Brent, falt i dag under 100 dollar-merket, for første gang på nesten tre måneder.

Rett etter børsslutt ble et fat omsatt for 98,60 dollar, men har senere i kveld hentet seg marginalt og er nå tilbake over 100 dollar fatet.

Klokken 20:18 er Brent-oljen ned 3,55 prosent til 100,49 dollar fatet. Samtidig synker WTI-oljen ned 1,10 prosent, til 98,46 dollar fatet.

Gårsdagens fall på nesten 10 prosent var det største på nesten fire måneder. Frykt for at resesjon vil undergrave etterspørselen etter olje førte til et bredt nedsalg i markedet.

Finansavisen meldte onsdag at OKEA ikke klarte å utnytte seg av høye energipriser i andre kvartal, og selskapet solgte olje og gass langt under snittprisen. Nedstengning på Gjøa-feltet får skylden.

Ifølge Sparebanken 1 Markets var snittprisen for Brent-olje 111 dollar fatet i andre kvartal, mens OKEA solgte for 100 dollar pr. fat.

Advarer om kollaps

Oljeprisen har i løpet av 2022 skutt i været, og en rekke faktorer som rentehevinger, Ukraina-invasjonen og resesjonsfrykt gjør det vanskelig for markedsaktører å spå utviklingen de kommende årene. Citigroup advarer om en potensiell oljepriskollaps hvor oljeprisen kan nå 65 dollar ved årsslutt.