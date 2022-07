Equinor guider høyere enn vanlig

Det fremgår av Equinors invitasjon til analytikere til å bidra med estimater til konsensus for andre kvartal 2022.

Equinor bruker derivater for å handle og endre priseksponering i alle tradingsegmenter. I oppdateringen vises det til at derivatene «market to market»-verdsettes i regnskapet for hvert kvartal, mens det tilsvarende salget verdsettes ved levering.

I andre kvartal 2022 venter MMP-segment en positiv nettoeffekt på 400-550 millioner dollar fra derivater brukt til prisrisikostyring av selskapets bilaterale gasskontrakter, geografisk optimering av gass i rør og LNG-salg.

Videre fremgår det at markedspriser i andre kvartal 2022 gjør at MMP har fortsatt tap på metanolproduksjon fra naturgass på Tjeldbergodden og en gasskontrakt koblet til oljeprisen, mens segmentet får en gevinst fra et lite volum av utsatt gassalg levert denne sommeren.

«I andrekvartal har prisvolatilitet og spreader i de europeiske gass- og kraftmarkedene vært høyere enn normalt, noe som betyr at MMP forventer et resultat over det normale guidingsintervallet», skriver selskapet i invitasjonen.

For E&P Norway-segmentet vises det blant annet til at Gina Krogh har fortsatt med gasseksport istedenfor reinjeksjon, Hammerfest LNG gjenopptok produksjon 1. juni, og produksjonen fra Snøhvit opplyses å ha vært god etter oppstarten. Videre redusert vedlikeholdsarbeid produksjonen i andre kvartal mer enn ventet forrige kvartal.

Gassproduksjonen fra norsk sokkelen ventes å øke i andre kvartal 2022, sammenlignet med andre kvartal 2021. Videre vises det blant annet til at en svakere norsk krone vil påvirke avskrivningene og driftskostnadene på norsk sokkel ettersom rapporteringsvaluta er dollar.

For E&P International-segmentet ventes produksjonen i andre kvartal 2022 å bli lavere enn foregående kvartal som følge av Russland-exiten og vedlikeholdsaktivtet. Videre ventes det lignende nivåer på gass/væske-andelen som forrige kvartal. Peregrino-feltet forblir stengt som følge av problemer med stigerør.

For E&P USA ventes produksjonen i andre kvartal å være på linje med forrige kvartal, noe som også gjelder for gass/væske-andelen. Videre venter selskapet å kostnadsføre tidligere balanseført leteaktivitet samt termineringsgebyr med en samlet effekt på rundt 140 millioner dollar.

(TDN Direkt)