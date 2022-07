Shell lar seg ikke skremme av trusler fra USAs president Joe Biden om å stanse tildelingen av oljelisenser.

Senere denne måneden starter plattformen Vito pumpingen av olje og gass fra åtte brønner 240 kilometer utenfor New Orleans, skriver Wall Street Journal.

Mexicogolfens største

Dette er det 13. store prosjektet Shell gjennomfører i Mexicogolfen. Analytikerne i Wood Mackenzie anslår prislappen til 3 milliarder dollar for feltet, som på topp estimeres å produsere 100.000 fat oljeekvivalenter pr. dag. Shell eier 63 prosent av lisensen, mens Equinor har resten.

Shell vil dermed styrke sin posisjon som Mexicogolfens største produsent. Prosjekter hel- eller deleid av Shell produserte i fjor rundt 588.000 fat pr. dag, opp rundt 12 prosent siden 2017. Produksjon fra heleide felter beløp seg til 337.000 fat pr. dag.

– Dette er grovt regnet samme totalvolum som vi venter å pumpe opp i år og og neste år. Men når vi bygger plattformer som nå, gir det rom for å øke produksjonen i fremtiden, sier sjefen for Shells dypvannsdivisjon, Paul Goodfellow, til avisen.

Ingen tegn til brems

Som øvrige oljekjemper er også Shell i ferd med å vri investeringene over fra fossilt lavkarbon energikilder. Selskapet har tidligere flagget forventninger om å senke oljeproduksjonen 1-2 prosent årlig gjennom dette tiåret, og å bruke overskuddene fra olje- og gassvirksomheten til å finansiere fornybar energi.

Men denne prosessen vil gå over mange år, og i mellomtiden viser Shell ifølge Wall Street Journal ingen tegn til å bremse ned i Mexicogolfen, som typisk utgjør rundt 10 prosent av deres totale olje- og gassproduksjon.

– Vi må investere ytterligere milliarder av dollar i årene som kommer bare for å opprettholde produksjonen i Golfen på dagens nivåer. Vi har troen på stabil avkastning i området i lang tid, fortsetter Goodfellow.

Trusler om full stopp

Shell-direktøren har troen, til tross for at president Joe Biden gikk til valg med et løfte om å blokkere ny oljeboring på føderalt territorium, inklusive Mexicogolfen. Men løftet testes nå av kraftige prisøkninger på bensin og annet drivstoff, noe som er i ferd med å bli en politisk hodepine inn mot mellomvalgene senere dette året.

Sent forrige uke la administrasjonen frem en utsatt 5-årsplan som foreslår å blokkere ny oljeboring i Atlanterhavet og Stillehavet, men åpner for begrenset utbygging i Mexicogolfen og Alaskas sørkyst.

Oljeindustrien har ifølge avisen presset på for minimum to årlige lisensrunder i Golfen de neste fem årene, mens administrasjonens plan legger opp til maksimalt ti salg i området i perioden – pluss én utenfor Alaska. Samtidig sier talsmenn for administrasjonen at de fortsatt kan komme til å blokkere alt lisenssalg.

Miljøgrupperinger har vært raskt ute med å kritisere planen som en retrett fra Bidens valgløfter, mens olje- og gasslobbyen naturligvis har kritisert administrasjonen for ikke å utelukke full stans i lisensutdelingene.