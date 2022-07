Godkjenner utbygging på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet (OED) har fredag godkjent utbyggingsplanen for Tommeliten A-funnet og videreutviklingen av Ormen Lange-feltets tredje fase. Det fremgår av en melding fredag.

Forventet utvinnbare reservoarer på Tommeliten A estimeres å være om lag 21 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, der mer enn tre firedeler er gass. Forventet oppstart av produksjon er 2024. Operatøren oppgir at investeringer for prosjektet er om lag 12,5 milliarder kroner.

Tommeliten A er et gass- og kondensatfunn sørvest for Ekofiskfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. En marginal del av funnet ligg på britisk sokkel. Fordi Tommeliten A er grenseoverskridende, skal prosjektet også godkjennes av britiske styresmakter. Hele utbyggingen og driften av Tommeliten A er planlagt på norsk sokkel.

Opprettholder gassforsyningen

– Dette prosjektet vil øke utvinningen fra Ormen Lange-feltet fra 75 til 85 prosent, samtidig som gassproduksjonen fra feltet forseres. Dette prosjektet bidrar til å opprettholde gassforsyningen fra Norge til våre venner i Europa fra midten av dette tiåret, sier olje- og energiminister Terje Aasland.¨

Målet for prosjektet er å øke gassutvinningen fra Ormen Lange med opptil 40 milliarder standard kubikkmeter gass. Forventet oppstart av prosjektet er 2025.



Ormen Lange fase 3 er et prosjekt som ved hjelp av to rikgasskompressorer på havbunnen vil øke utvinningen fra Ormen Lange-feltet. Operatøren oppgir at investeringene i fase 3 beløper seg til om lag 11,7 milliarder kroner, og at prosjektet vil bidra til utvikling av nøkkelkompetanse og ny teknologi innenfor havbunnskompresjon og overføring av kraft over lange avstander under vann, med norske leverandørbedrifter i front, opplyses det.

Rettighetshaverne i Ormen Lange unit er: Shell med 17,8134 prosent, Petoro 36,4850 prosent, Equinor 25,3452 prosent, PGNiG Upstream Norway 14,0208 prosent, og Vår Energi med 6,3356 prosent.

(TDN Direkt)