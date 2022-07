ConocoPhillips melder om tørr brønn

ConocoPhillips Skandinavia, operatør for utvinningstillatelse 935, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-2. Brønnen er boret om lag 30 kilometer sør for Fenjafeltet i Norskehavet og 85 kilometer nordvest for Kristiansund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Rognformasjonen i øvre jura. Konklusjonen er at brønnen er tørr med spor av petroleum i den øvre delen av Rognformasjonen. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 935. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1.766 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 214 meter.

ConocoPhillips Skandinavia har en eierandel på 40 prosent i lisensen, Petoro og Lundin Energy Norway har 20 prosent hver mens Equinor og Petrolia Noco har en eierandel på 10 prosent hver.

Petrolia-aksjen stuper 26,8 prosent til 6 kroner på Oslo Børs.