Fearnley Securities øker kursmålet på Noreco

Fearnley Securities hever sitt kursmål for Noreco til 527 kroner pr aksje fra tidligere 400 kroner og gjentar kjøpsanbefaling.

Noreco vil gjennom gassfeltet Tyra doble produksjonen, og i en verden som sliter med å sikre energiforsyninger kunne ikke tidspunktet for den økte gasseksponeringen vært bedre, skriver Fearnley. Meglerhuset anslår en fri kontantstrøm på 3,3 milliarder i perioden 2023-2027, og ser potensial for at hele markedsverdien er delt ut som utbytte allerede i 2024.

Mandag omsettes aksjen for 355,50 kroner, opp 2,5 prosent.

TDN Direkt