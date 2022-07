Tirsdag i forrige uke beordret en domstol i byen Novorossiysk ved Svartehavets kyst Caspian Pipeline Consortium (CPC) til å stanse levering i 30 dager, som straff for flere «dokumenterbare brudd» på sin responsplan mot oljesøl – forhold selskapet hadde fått til utgangen av november til å korrigere.

Selve terminalen ligger i Russland, men rundt 90 prosent av oljen som går gjennom den kommer fra Kazakhstan.

– Et ideelt våpen

«Dette gjør anlegget til et ideelt våpen i president Vladimir Putins arsenal for å påføre sine motstandere økonomisk smerte. CPC-stansen vil fjerne så mye som 1,5 millioner fat pr. dag av sårt tiltrengt olje fra det globale markedet, samtidig som det knapt går utover Russlands egne oljestrømmer», skriver Bloomberg-kommentator Julian Lee.

Den tidligere senioranalytikeren ved Centre for Global Energy Studies peker videre på at etterforskningen av terminalens rutiner for å forebygge oljesøl ble beordret av en russisk visestatsminister med nylig erfaring fra jordbruk og landmåling, noe som ifølge Lee «reiser mistanke om at det ligger en politisk motivasjon bak.»

Rundt to tredjedeler av CPC-eksporten ender opp i Europa, og betydelige volumer går til sentral-Europa via rørledninger fra italienske Trieste. Skulle denne eksporten stanses, karakteriserer oljestrategen i Bloomberg First Word effekten som alvorlig for oljemarkedet rundt Middelhavet.

– Klar advarsel

Sporingsdata for tanktrafikken innhentet av nyhetsbyrået viser at kombinert eksport fra Azerbajdsjan, Kazakhstan, Libya, Nordsjøen og Vest-Afrika — alle store leverandører til Europa — falt over én million fat pr. dag i juni. Fra Libya er eksporten halvert fra 2021-gjennomsnittet grunnet ny uro i landet.

Libysk olje har som CPC-oljen lavt svovelinnhold og egner seg godt til drivstoff, noe som ifølge Lee gjør den attraktiv og vanskelig å erstatte.

«Trusselen fra en CPC-stans vil henge over oljemarkedet til minst mandag, da en domstol i Krasnodar-regionen (der terminalen ligger) skal avholde en høring der selskapet skal legge frem sin appell. Dette høyner håpet om at en forstyrrelse kan unngås, men det er ingen garanti for at appellen blir vellykket», skriver kommentatoren videre.

«Selv om leveringsstansen blir omstøtt, har Russland sendt en klar advarsel til Europa om at landet kan forstyrre oljestrømmer når det vil, og at man samtidig er villig til å påføre sine naboer ekstrem økonomisk skade», fortsetter han.