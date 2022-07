BW Energy varsler utsettelser i Gabon

Borr Drilling har informert BW Energy om at leveringen av den jekkbare boreriggen Borr Norve kan bli utsatt til slutten av året, ettersom en tredjepart muligens vil utøve opsjoner for ytterligere bruk.

Dersom dette inntreffer vil den første oljeproduksjonen fra feltene Hibiscus og Ruche i Gabon bli utsatt fra slutten av inneværende år til slutten av første kvartal neste år.

Produksjonen fra de to feltene er estimert til å tillegge 30.000 fat pr. dag, hvilket vil kunne gi en tredobling av BW Energys oljeproduksjon.

Tar tap

BW Energy produserte 10.700 fat pr. dag fra Tortue-feltet i Gabon i andre kvartal, tilsvarende 975.000 fat med olje for perioden totalt.

Som tidligere guidet var det ingen oljeløft i kvartalet. Produksjonskostnaden eksklusive royalties var rundt 35 dollar pr. fat. De samlede produksjonskostnadene inkluderer om lag 1 millioner dollar relatert til håndtering av covid-19 i perioden.

Kontantbalansen var på 123 millioner dollar den 30. juni, sammenlignet med 111 millioner dollar 31. mars i år. Økningen er på grunn av en tidligere meldt betaling på 115 millioner dollar for et oljeløft i mars.

Ved starten av perioden hadde selskapet prissikret et gjenværende totalvolum på 1,04 millioner fat for 2022 og 2023, hvorav 37 prosent er for 2022. BW Energy har bokført urealiserte tap på sikring av råolje på 4,1 millioner dollar for andre kvartal.