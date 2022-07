Mandag morgen ble det oppdaget tekniske problemer på Sleipnerfeltet, noe som resulterte i at det måtte stenge fullstendig, melder Gassco.

Feilen skal være lokalisert og er under utbedring og årsaken skal ha vært en liten gasslekkasje, opplyser pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor overfor E24.

– Meldingen gjorde at vi stengte ned og trykkavlastet anlegget. Det ble raskt avklart og ingen ble skadet. I forbindelse med oppkjøringen av anlegget, med trykkoppkjøring og igangsetting, fikk vi en ny lekkasje i systemet, sier Eidsvold.

Direkte konsekvenser

Sleipner er et knutepunkt i transportsystemet for gass og hendelsen vil dermed få direkte konsekvenser for gasstrømmen fra Nyhamna prosesseringsanlegg og mottaksterminalene Easington og Zeebrugge.

– Nå jobber vi med å få opp normal drift. Folkene er om bord, og beredskapshendelsene ble raskt avklart, så det er normal aktivitet der, sa Eidsvold videre.