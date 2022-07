Brent-oljen stiger 0,6 prosent til 100,15 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 96,75 dollar. Til sammenligning kostet et fat 98,63 dollar da børsen stengte i går.

De amerikanske råoljelagrene var opp 3,3 millioner fat i forrige uke, ifølge EIA. På forhånd var det ventet at lagrene skulle falle med 200.000 fat, ifølge Trading Economics.

Platts noterer at de totale amerikanske råoljelagrene falt med 3,6 millioner fat etter å ha tatt hensyn til endringene i de amerikanske strategiske petroleumsreservene.

Forvalter Jack Ablin i Cresset Capital anbefaler Exxon Mobil og Chevron i oljesektoren og McDonalds og Coca-Cola i forbrukersektoren. Han trekker frem at Chevron handles med en P/E på 8 og 4 prosent utbytteavkastning. – Kvalitetsaksjer handles nå til den største rabatten vi noensinne har sett, sier han.

– Samlet sett var rapporten ganske bearish for markedet, sa Warren Patterson, INGs råvarestrateg, i et notat i dag, ifølge TDN Direkt.



Oljeprisene har falt de siste to ukene på grunn av resesjonsbekymringer. Fall i eksporten av råolje og raffinerte produkter fra Russland, av vestlige sanksjoner og forsyningsavbrudd i Libya burde imidlertid sendt prisene opp.

– Det hele er sentimentdrevet for øyeblikket, og det har forårsaket fallene som er sett i oljemarkedene de siste ukene. Jeg ser ingen vesentlige endringer i de fundamentale forholdene, og det er sannsynligvis grunnen til at vi fortsatt ser at Brent holder rundt 100 dollar nivået, sier Howie Lee, økonom ved Singapores OCBC-bank, ifølge Reuters.



Ellers sank Kinas daglige import av råolje i juni til det laveste nivået siden juli 2018, ettersom raffinerier forventet nedstengningstiltak som kan dempe etterspørselen.

Fredag vil USAs president Joe Biden fly til Saudi-Arabia, hvor han vil delta på et toppmøte av Gulf-allierte og oppfordre dem til å øke oljeproduksjonen.