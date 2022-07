Øker eierandelen i oljeselskap

Warren Buffett er stålbull olje, og har den siste tiden hamstret aksjer i Occidental Petroleum gjennom Berkshire Hathaway. Senest forrige uke kjøpte investeringsselskapet aksjer i oljeselskapet for 700 millioner dollar.

Onsdag økte Berkshire sin eierposisjon i Occidental ytterligere. Det Buffett-eide selskapet kjøpte da nye 4,3 millioner aksjer for omtrent 250 millioner dollar i oljeselskapet.

Etter dette eier Berkshire Hathaway 179,4 millioner Occidental-aksjer til en verdi av 10,4 milliarder dollar, som tilsier en eierandel på 19,2 prosent.

20-prosentsgrensen

Dersom Berkshire opparbeider seg en eierandel på 20 prosent i oljeselskapet vil de kunne registrere Occidentals inntekter i egne resultater. Dette vil ifølge Marketwatch bety en årlig økning på 2 milliarder dollar i Berkshires rapporterte fortjeneste, da Occidental forventes å tjene rundt 10 milliarder dollar etter skatt i år. Per dags dato er det kun utbetalt utbytte som reflekteres i resultatene.

Selskapets aksjekurs har gått som en kule på børsen i år, og er opp over 100 prosent. Enkelte analytikere spekulerer i om Berkshire kommer til å kjøpe opp hele oljeselskapet. Blant disse er Neal Dingmann i Truist Securities, som mener at Berkshires hamstring av Occidental-aksjer den siste tiden er en del av et større bilde.