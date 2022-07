Selger aksjer for 300 millioner i børsfavoritt

Noreco presenterte tidligere denne uken sitt sterkeste kvartal noensinne takket være stigende oljepris.

Torsdag morgen kom nyheten om at far og sønn Bakkejord hadde kjøpt 750.000 aksjer i oljeselskapet, til over 300 millioner kroner.

Selgeren av aksjene var selskapet Taconic Capital Advisors, nærstående styremedlem i Noreco - Peter Coleman, som torsdag solgte 750.000 aksjer i selskapet til kurs på 405,50 kroner pr. aksje.

Salget utgjør litt over 304 millioner kroner.

Coleman har vært såkalt «non-executive director» i Taconic siden april 2018, hvor han er en direktør med fokus på europeisk kreditt basert på deres London-kontor, ifølge nettsiden Noble.

Laster opp

Etter transaksjonen eier selskapet nesten 7 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende rundt 27 prosent av selskapets aksjer. Sammen med konvertible obligasjoner, eier det aksjer og rettigheter til aksjer tilsvarende nesten 32 prosent av selskapets utstedte aksjer.

Arctic Securities oppjusterte sitt kursmål på Noreco fra 515 til 585 kroner, og beholdt kjøpsanbefalingen onsdag.

Samme dag kjøpte også styreleder i selskapet, Riulf Rustad, aksjer for nær 11 millioner kroner.