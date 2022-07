Oljeprisen klatrer

Brent-oljen handles nå mandag morgen til 102,26 dollar pr fat. Fredag omsatte Brent-oljen for om lag 101,69 dollar pr. fat.

WTI-kontrakten for august handles mandag morgen til 97,87 dollar pr fat. Til sammenligning ble kontrakten omsatt til om lag 98,29 dollar pr fat da Oslo Børs stengte fredag ettermiddag.

Oljeprisene stiger imidlertid mandag morgen, ifølge Reuters støttet av en svakere dollar og stramme forsyninger, som oppveier bekymringer for resesjonsfrykt og økninger av coronatilfeller i Kina.

Problemer i Kina

Kina, verdens nest største oljeforbruker, rapporterte søndag 691 nye Covid-19-tilfeller for lørdag, opp fra 547 dagen før, med lokalt overførte tilfeller på det høyeste siden 23. mai.

– Olje åpner uken flatt ettersom markedet fordøyer etterspørselseffekten av økningen i nye Covid-19-tilfeller i Kina og ettersom markedet avventer den monumentale hendelsesrisikoen om Nord Stream 1-gassstrømmen fra Russland til Europa ikke gjenopptas senere denne uken, skriver Stephen Innes, global sjefstrateg i SPI Asset Management, i en oppdatering mandag.

Biden i Saudi-Arabia

Seniorrådgiver i det amerikanske utenriksdepartementet, Amos Hochstein, er ifølge Bloomberg sikker på at produsentene i Persiabukta vil øke produksjonen etter president Joe Bidens besøk i Saudi-Arabia. Biden vil at oljeprodusentene i golfen skal øke produksjonen for å temme oljeprisen og drive ned inflasjonen.

Saudi-Arabis utenriksminister, Faisal bin Farhan Al Saud, uttalte imidlertid ifølge Reuters at møtet mellom USA og de arabiske nasjonene lørdag ikke tok opp olje, men at OPEC+ vil fortsette å vurdere markedsforholdene og gjøre det som er nødvendig.