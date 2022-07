Importerer mest russisk olje

Russland var Kinas største oljeleverandør i juni, for andre måned på rad. Kinesiske kjøpere erstatter nå dyrere olje fra Saudi-Arabia, til fordel for rabattert olje fra Russland.

Importen av russisk olje til verdens mest folkerike land utgjorde 7,29 millioner tonn, en økning på nesten 10 prosent fra et år siden, viser data fra de kinesiske tollmyndighetene, ifølge Reuters.

Likevel var russiske forsyninger i juni, tilsvarende rundt 1,77 millioner fat per dag, under rekorden i mai som var på 2 millioner fat per dag, et nivå analytikere hadde forventet ville opprettholdes.

Fire land får svi

Kina importerte 30 prosent mindre olje fra Saudi-Arabia målt mot juni i fjor. Også Iran, Angola og Brasil fikk svi til fordel for Kinas nye favorittimportør.

Hittil i år har importen fra Russland vært på 41,3 millioner tonn, en økning med 4 prosent fra året før. Saudi-Arabia har derimot fortsatt levert mest, med 43,3 millioner tonn.

Kinas totale import av råolje sank også i juni, som følge av nedstengninger.