Onsdag offentliggjorde amerikanske myndigheter nye tall som viste en nedgang i oljelagrene. Torsdag morgen omsettes et fat nordsjøolje for 106,10 dollar (-0,8 prosent) mens WTI-oljen omsettes for 99 dollar (-0,9 prosent).

Roger Berntsen i Nordnet mener de høye pumpeprisene har svekket etterspørselen fra forbrukerne, selv på høyden av kjøresesongen. Selv om oljeprisen har kommet kraftig ned fra toppnivåene tidligere i år, er den likevel opp ti dollar fra de laveste nivåene vi så for en uke siden.

En resesjon vil påvirke oljeprisen

«Olje, og ikke minst gassprisene, holdes fremdeles opp av geopolitiske risikofaktorer knyttet til krigen i Ukraina. Skulle verdensøkonomien gå inn i resesjon vil oljeprisen mest sannsynlig følge med i dragsuget, noe som er godt nytt for konsumentene på litt lengre sikt», skriver Berntsen i en rapport.

De amerikanske børsene fortsatte oppover onsdag, godt hjulpet av oppløftene kvartalstall fra en rekke selskaper. Nasdaq gikk opp 1,6 prosent mens S&P 500 og Nasdaq klatret henholdsvis 0,6 prosent og 0,2 prosent. Mange investorer venter nå på utfallet av torsdagens rentemøte i den europeiske sentralbanken, der styringsrenten er ventet å bli hevet.

«Skyhøyt inflasjonspress har tvunget sentralbankene verden over til å heve rentene markant de siste månedene, og nå er det ECBs tur», skriver Berntsen.