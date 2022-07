Kongo vil auksjonere bort regnskog til oljeselskaper

Olje- og gassfeltene skal etter planen auksjoneres bort i slutten av juli, skriver The New York Times.

Områdene anses som viktige i kampen mot global oppvarming ettersom de naturlig bidrar til å lagre CO2. Noen av verdens eldste regnskogsområder befinner seg i det enorme sentralafrikanske landet, der jakten på ressurser allerede har ført til flere tiår med krig og konflikt.

Nå håper myndighetene på å skape økonomisk utvikling ved å gjøre Kongo til et nytt investeringsområde for oljeselskaper.

Feltene som skal auksjoneres bort, strekker seg også inn i Virunga nasjonalpark, som regnes som verdens viktigste gorillareservat.

– Hvis det skjer oljeutvinning i disse områdene, må vi vente oss en global klimakatastrofe, og vi vil være hjelpeløse mens vi står og ser på, sier Irene Wabiwa, leder av Greenpeace' kampanje for bevaring av Kongobassenget i Kinshasa.

Tosi Mpanu Mpanu, som er Kongos ledende klimarepresentant, sier at målet med salget er å få nok inntekter til å redusere fattigdom og skape hardt tiltrengt økonomisk vekst.

– Det er hva vi prioriterer. Vår prioritet er ikke å redde planeten, sa han nylig til den amerikanske avisen.

Det er bare åtte måneder siden Kongos president Felix Tshisekedi inngikk en avtale om å bevare regnskogen under klimatoppmøtet i Glasgow, men krigen i Ukraina har fått verden til å skifte fokus.

New York Times viser blant annet til at Norge har besluttet å øke utvinningen av olje til tross for at landet er en av verdens fremste forkjempere for å bevare regnskog på andre kontinenter.

NTB