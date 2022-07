Gassprisen skyter fart etter nytt Gazprom-kutt

Gassleveransen gjennom Nord Stream 1 vil falle til 33 millioner kubikkmeter dagen fra klokken 06.00 27. juli. Rørledningen har kapasitet til å levere over 160 millioner kubikkmeter med gass pr dag, melder det russiske energiselskapet Gazprom.

Selskapet viser til at ytterligere en Nord Stream 1-turbin vil bli stanset for vedlikeholdsarbeid , melder Reuters.

Gazprom begrunner den nye turbin-nedstigningen med de omtaler som «tekniske omstendigheter». Turbinen skal nå inn til vedlikehold, noe som vil medføre at kun to av seks turbiner vil være operative hos Gazprom.

Gass med levering i Nederland (TTF) handles opp over åtte prosent til 173,00 euro pr MWh mandag ettermiddag.

Uro i Tyskland

Den tyske Frankurt-indeksen DAX 30 falt momentant 0,50 prosent etter at meldingen ble kjent.

Europeiske politikere har gjentatte ganger advart om at Russland kan kutte gassstrømmen denne vinteren, et skritt som vil medføre en Tysk resesjon, samt skyhøye priser for forbrukere som allerede sliter med økt mat- og energipriser, skriver Reuters.

President Vladimir Putin advarte Vesten denne måneden om at fortsatte sanksjoner risikerte å utløse katastrofal stigning i energiprisene for hele verdens forbrukere.

Russland er verdens nest største oljeeksportør etter Saudi-Arabia og verdens største eksportør av naturgass. Europa importerer rundt 40 prosent av gassen og 30 prosent av oljen fra Russland.

Gazprom gjenopptok gassleveransen via Nord Stream 1 forrige uke etter en 10-dagers vedlikeholdspause, men bare ved 40 % av rørledningens kapasitet. Russland argumenterer for det lave volumet på grunn av den forsinkede returen av en turbin som har blitt reparert i Canada.

EU-kutt

EU er nå i gang med å forberede seg på full gasskrise til vinteren. Onsdag foreslo EU-kommisjonen at medlemslandene kutter gassbruken med 15 prosent. Kuttet skal gjennomføres fra 1. august i år til 23. mars neste år.

– Vi må forberede oss på at det potensielt blir full stans i russisk gasstilførsel til Europa, og dette er et sannsynlig scenario, fastslo von der Leyen på en pressekonferanse onsdag. Hun beskyldte Russland for utpressing.

De 27 medlemslandene skal først gå gjennom forslaget før de stemmer over det. Minst 15 land som til sammen representerer 65 prosent av EU-landenes samlede befolkning, må stemme for forslaget før det innføres.