Oljeprisen klatrer

Rundt lunsjtider er Brent-oljen opp 0,43 prosent til en pris på 104,81 dollar pr. fat. Samtidig stiger WTI-oljen med 0,71 prosent, som tilsvarer en pris på 95,65 dollar pr. fat.

Til sammenlikning ble et fat nordsjøolje omsatt for 106,24 dollar pr. fat ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen ble omsatt for 97,35 dollar.

Equinor stiger 1,7 prosent til en kurs på 363,15 kroner pr. aksje etter nye kvartalstall onsdag. Selskapet la frem tall for andre kvartal onsdag morgen, der selskapet kunne vise til et resultat på 6.760 millioner dollar i årets andre kvartal, opp fra 1.943 millioner dollar i andre kvartal i fjor. I årets første kvartal falt Equinor-aksjen på veldig sterke tall. Dette fikk analytikerne til å klø seg i hodet. Markedet reagerer altså motsatt i dag.

På sin side faller konkurrenten Aker BP 0,7 prosent onsdag formiddag.

Vår Energi la frem andrekvartalstall tirsdag morgen. Selskapet doblet inntektene fra andrekvartal i 2021, samtidig som omsetning for årets kvartal landet under konsensusestimatene. Aksjen steg 3 prosent til en kurs på 38,23 kroner, men er ned 0,3 prosent i dag.

USA

Etter forliket tirsdag uttalte American Petroleum Institute at råoljelagrene i USA falt med 4 millioner fat forrige uke.

Det er fire ganger nedgangen på 1 million fat ventet av analytikere i en Reuters-måling. API-tallene viste tirsdag kveld at råoljelagrene i USA falt med 4,0 millioner fat i forrige uke. Rapporten viste videre videre at bensinlagrene falt med 1,1 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 0,6 millioner fat i forrige uke.

Den amerikanske regjeringens energiinformasjonsadministrasjon offentliggjør sin ukentlige oljerapport senere onsdag. Biden-administrasjonen uttalte ifølge Reuters tirsdag at de vil selge ytterligere 20 millioner fat olje fra landets strategiske petroleumsreserve.

EU og Russland

Prisene ble også løftet av forventninger om et større gasspress i Europa fra onsdag etter at russiske Gazprom sa at de ville kutte tilgangen gjennom Nord Stream 1-rørledningen til Tyskland til en femtedel av kapasiteten.

EU-landene godkjente tirsdag en svekket nødplan for å dempe etterspørselen, etter å ha inngått kompromissavtaler for å begrense reduksjoner for enkelte land.