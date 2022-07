Det franske oljeselskapet TotalEnergies fikk et justert nettoresultat på 9,8 milliarder dollar i andre kvartal, en nær tredobling sammenliknet med andre kvartal i 2021 der resultatet var 3,5 milliarder dollar, fremgår det av selskapets kvartalsrapport.

TotalEnergies er et av verdens fjerde største oljeselskap med over 100.000 ansatte og operasjoner i 130 land.

«Russland invasjon av Ukraina har påvirkt energimarkedet i andre kvartal, med oljepriser over 110 dollar fatet, rekordhøye raffinerimarginer og gasspriser som ligger over oljeprisene i Europa og Asia», sier adm. direktør Patrick Pouyanné.

«TotalEnergies har respondert på dette ved å øke produksjonen og dermed bidra til energisikkerhet. Salg av naturgass økte til mer enn 25 millioner tonn i første halvdel».

På tross av at planlagt vedlikehold vil påvirke 40.000 fat pr dag over nivået i tredje kvartal, venter TotalEnergies at produksjonen vil være stabil i kvartalet sammenlignet med andre kvartal som følge av bidrag fra nye prosjekter. Raffinerivirksomheten venter å opprettholde en høy utnyttelse.

TotalEnergies venter nettoinvesteringer på rundt 16 milliarder dollar i 2022, hvorav 25 prosent vil være innen Renewables & Electricity.

Selskapet annonserer også et utbytte på 0,69 euro per aksje – totalt 1,8 milliarder euro, omtrent 17,8 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Utbyttet tilsvarer en økning på 5 prosent fra 2021, i tråd med planen kunngjort av styret i februar.