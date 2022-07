– En nøkkeldriver vil være neste OPEC+-møte

Oljeprisene har stort sett tikket oppover siden Fed-beslutningen, men snudde ned før børsslutt på Oslo Børs.

Frontkontrakten på Brent-oljen er fredag morgen ned med 0,22 prosent til 106,90 dollar fatet, mens frontkontrakten på WTI-oljen stiger 0,55 prosent til 96,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 107,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Prisene ligger fortsatt an til sin andre negative måned på rad for første gang siden 2020, der investorer fortsetter å veie stramme oljemarkeder opp mot bekymringer for en økonomisk nedgang.



– Det er mer sannsynlig at prisene vil stige enn falle, ettersom stramt tilbud oppveier enhver risiko for etterspørselen, sa Shell-sjef Ben van Beurden torsdag etter at selskapet leverte rekordresultat i andre kvartal, ifølge Bloomberg News.

– Det føles absolutt som om vi er tilbake i avveiningsmodus igjen, der sentimentet skifter mellom resesjonsrisiko i andre halvdel av året og et fundamentalt underforsynt marked, sier Stephen Innes i SPI Asset Management, ifølge Reuters.

På Oslo Børs fortsatte Equinor oppgangen etter onsdagens knalltall, med nye 0,5 prosent til 356,30 kroner på dagens klart høyeste volum. Aker BP steg 1,8 prosent til 329,80 kroner, mens Vår Energi endte opp med 2,5 prosent til 38,55 kroner.

OPEC+ som nøkkeldriver

En nøkkeldriver for oljeprisen vil være neste OPEC+-møte, skriver Reuters videre, som holdes 3. august.

OPEC+-kilder sa at gruppen vil vurdere å holde oljeproduksjonen uendret for september, men to OPEC+-kilder uttalte også til Reuters en beskjeden økning vil bli diskutert.

Spreaden mellom WTI- og Brent-olje har ifølge Bloomberg økt som følge av at en reduksjon i russiske råolje har strammet inn det europeiske markedet.