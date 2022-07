Boret tørt i Nordsjøen

Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C. Brønnen er tørr uten spor av petroleum, går det frem av en melding fra Oljedirektoratet fredag.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Winsterhall Dea har en eierandel i utviklingstillatelsen på 35,2 prosent, Lime Petroleum har 33,84 prosent, DNO Norge har 14,25 prosent, Vår Energi har 12,25 prosent, mens M Vest Energy har 4,44 prosent.

(TDN Direkt)