Mandag morgen faller frontkontrakten på Brent-oljen for september 6,7 prosent til 102,70 dollar pr. fat, mens septemberkontrakten for et fat WTI-olje er ned 2,2 prosent til 97,80 dollar.

En viktig faktor for prisfallet er skuffende industritall fra Kina, samt høye skuldre i markedet i forkant av OPEC+-møtet onsdag.

Sanksjoner mot Russland

For to måneder siden introduserte den europeiske unionen (EU) en plan om å forby maritim forsikring på skip som frakter russisk olje i et forsøk på å begrense Putins oljeinntekter. Restriksjonene skulle foregå på sjøforsikringsmarkedet Lloyd's of London, men dårlig koordinering med britiske myndigheter har nå ført til en utsettelse av forsikringsforbudet. Det britiske finansdepartementet sier ifølge Financial Times at de fortsatt ser etter den beste løsningen.

«Vi er klare til å innføre ytterligere sanksjoner mot Russland og jobber med våre allierte for å sikre at disse kan implementeres med maksimal effekt på den russiske økonomien,» skriver departementet.

EUs forsikringsforbud ble introdusert 4. juni og er fortsatt gjeldende. Imidlertid har EU gjort noen endringer i egne sanksjoner, og tillater nå europeiske selskaper å handle med noen statlig eide russiske selskaper.