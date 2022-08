Den brede S&P 500-indeksen fortsetter oppturen og steg 1,42 prosent fredag, etter at oljeselskaper som Chevron og ExxonMobil slapp kvartalstall over forventning. Nå mener analytikere at aksjene skal stige videre. Analytiker i Société Générale, Yoann Charenton går mot strømmen og anbefaler salg av Aker BP som eneste analytiker.