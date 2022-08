BP økte replacement cost-resultatet

BPs oppstrømsproduksjon i andre kvartal 2022 var 2,224 millioner fat oljeekvivalenter pr dag, opp 2,6 prosent fra året før, melder selskapet tirsdag.

BP venter at den rapporterte oppstrømsproduksjonen i tredje kvartal 2022 vil være på linje med andre kvartal 2022, der et forbedret basisresultat oppveies av planlagt vedlikeholdsaktivitet i høymarginregioner.

De forventer fortsatt at rapportert oppstrømsproduksjonen i 2022 stort sett vil være flat sammenlignet med 2021, til tross for fravær av produksjon fra deres joint ventures i Russland. På underliggende basis forventer de fortsatt at oppstrømsproduksjonen vil være noe høyere.

