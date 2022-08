«Fracking» revolusjonerte energimarkedet ved å la amerikanske oljeselskaper ta ut ressurser som tidligere var utilgjengelige. Produksjonsteknikken bidro til at USA mer enn doblet oljeproduksjonen sin fra 2010 til 2020, fra drøye 5,5 til over 12 millioner fat, og med det ble en av verdens største oljeprodusenter. Til tross for den høye veksten har selskapene derimot lenge slitt med å levere lønnsomhet. Nå har derimot vinden snudd.

I andre kvartal leverte de 28 største største amerikanske oljeprodusentene 25,5 milliarder i fri kontantstrøm, ifølge Bloombergs estimater. Dette betyr at selskapene vil ha tjent inn en fjerdedel av tapene de har hatt det siste tiåret, i løpet av et kvartal.

– Nesten hvert eneste selskap vil levere rekordhøyt resultat- og fri kontantstrøm, sa analytiker Paul Cheng i Scotiabank til World Oil.



Med oljepriser på rundt 100 dollar fatet er inntjeningen svært høy, men selskapene vil fortsette å tjene godt med penger om oljeprisen skulle falle betydelig. Der hvor oljeselskapene tidligere investerte overskuddene i nye prosjekter, er fokuset nå på å gi pengene tilbake til aksjonærene.

– Selv om kostnadene er stigende, vil den frie kontantstrømmen være fenomenal. Det vil den også være om oljeprisen skulle falle til 80-90 dollar, sa Cheng.

Stramt marked

Så langt i år er syv av de ti beste selskapene i S&P 500 indeksen oljeselskaper. Men analytikere mener det fortsatt er oppside i oljeaksjer.

– Aksjene priser inn en resesjon tilsvarende 2008, men forskjellen er at de fundamentale faktorene fortsatt tilsier et stramt oljemarkedet, sa Matthew Portillo i Tudor, Pickering, Holt & Co til World Oil.

– Pr. nå handles oljeaksjene langt under historisk P/E. Ser man på forrige periode med oljepriser på mellom 100 og 120 dollar fatet mellom 2010 og 2014, ligger vi nå helt i nedre sjiktet av historisk prising, sa Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier til Finansavisen i forrige uke.

Med høy inntjening og betydelige underinvesteringer i ny kapasitet de siste årene, er spørsmålet nå om når selskapene igjen vil begynne å investere i ny produksjon.

I 2014 endte den amerikanske skiferoljen opp med å sende oljeprisen i fritt fall, og ifølge oljeanalytiker Ed Morse i Citigroup kan det nå skje igjen. I et av sine oljepris-scenarier tror banken at den amerikanske oljeproduksjonen kan doble seg innen 2026, og med det bidra til et drastisk fall i oljeprisen.