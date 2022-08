Utbyttefest i Vår Energi

Aksjene i Vår Energi ASA omsettes ex utbytte på NOK 1,025 per aksje for andre kvartal 2022, fra og med i dag, 4. august, skriver selskapet i en børsmelding torsdag.

Med henvisning til børsmeldingen 26. juli vedtok styret i Vår Energi å utbetale et utbytte på 1,025 kroner per aksje, som tilsvarer nesten 2,56 milliarder kroner, tilsvarende 260 millioner USD knyttet til 2. kvartal 2022. Utbyttet vil betales i norske kroner og utbyttebeløpet i norske kroner er basert på den daglige valutakursen publisert av Norges Bank 25. juli 2022 cirka kl. 1600.

Utbyttet utbetales 11. august 2022.

Leverer gode tall

Den børsferske olje- og gassprodusenten leverte et knallsterkt kvartal 26. juli, og viste til en omsetning på 2.423 millioner dollar i andre kvartal. Det er langt over nivået man så tilsvarende periode i fjor, på 1.108 millioner dollar.

Også lønnsomheten forbedret seg sammenlignet med andre kvartal i fjor. Selskapet leverte et driftsresultat (EBIT) på 1.674 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 361 millioner dollar tilsvarende periode i fjor.

– Vi leverer god inntjening i et kvartal karakterisert av høy vedlikeholdsaktivitet. Høye olje- og gasspriser har igjen bidratt til et sterkt kvartal rent finansielt, uttalte Ida Marie Fjellheim i Vår Energi.

Vår Energi (Mill.USD) 2.kv./22 2.kv./21 Driftsinntekter 2.437,0 1.114,0 Driftsresultat 1.674,0 361,0 Resultat før skatt 1.214,0 299,0 Resultat etter skatt 56,0 109,0

Lovet bra med utbytte

Kontantstrømmen fra driften økte fra 1.310 millioner dollar i fjor, til 1.535 millioner dollar i år. Slik kontantstrømgenerering har gagnet Vår Energi-investorene godt, som nå i dette kvartalet vil få økt utbytte.

– Selskapet har besluttet å øke utbyttet for tredje kvartal med 12 prosent, til 290 millioner dollar. Sett året under ett, vil den totale utbytte-guidingen som tilfaller aksjonærene, summere seg til «minimum» 1 milliard dollar, uttalte Fjellheim etter kvartalspresentasjonen.