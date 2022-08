– For Saudi-Arabia er dette en balansegang

Oljen stabiliserte seg etter å ha falt til det laveste nivået på nesten seks måneder da investorer veide svakere amerikansk bensinetterspørsel og økende varelager opp mot en symbolsk forsyningsøkning fra OPEC+.

Spotprisen på Brent-oljen er torsdag morgen ned med 0,4 prosent til 96,60 dollar fatet, mens spotprisen på WTI-oljen er ned 0,20 prosent til 90,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 100,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag. Siden slutten av juli har spotprisen på Brent-olje falt over 10 prosent.

På Oslo Børs falt Equinor -aksjen 0,4 prosent til 363,90 kroner under gårsdagens handel. I går ble det kjent at Statnett ber Equinor videreføre driften av gasskraftverket på Mongstad midlertidig. Aker BP steg 0,5 prosent til en kurs på 322,0 kroner, mens Vår Energi-aksjen steg 1,0 prosent til 38,86 kroner.

Balansegang for Saudi-Arabia

På tilbudssiden ble ministrene for Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) og allierte inkludert Russland, kjent som OPEC+, enige om en liten økning i gruppens produksjonsmål, tilsvarende omtrent 0,1 prosent av den globale oljeetterspørselen. De bestemte at medlemslandene ville øke oljeproduksjonen i september med 100.000 fat pr. dag. Dette er den minste produksjonsøkningen i kartellets historie, ifølge Bloomberg.

Mens USA har bedt gruppen om å øke produksjonen, er ledig kapasitet begrenset og Saudi-Arabia kan være motvillige til å øke produksjonen på bekostning av Russland, rammet av sanksjoner over Ukraina-invasjonen som Moskva kaller «en spesiell operasjon», skriver CNBC.

Den ekstremt beskjedne produksjonsøkningen fra OPEC+ kom på tross av besøket til Joe Biden i Saudi-Arabia forrige måned, der den amerikanske presidenten oppfordret produsentene til å øke oljetilbudet som en del av hans forsøk på å dempe inflasjonen, skriver Bloomberg.

USA har forsøkt å presse fram høyere oljeproduksjon og lavere priser, mens Russland ønsker seg det stikk motsatte.

– For Saudi-Arabia er dette en balansegang, sa analytiker Tamas Varga i selskapet PVM Energy nylig til nyhetsbyrået AFP.

På amerikansk side økte deres råoljelagre uventet forrige uke etter fall i eksport, samt redusert produksjon fra raffineriene, mens bensinlagrene fikk en overraskende på grunn av avtakende etterspørsel, sa Energy Information Administration.