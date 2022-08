Spetalen hamstrer oljeaksjer

Rykende ferske aksjonærlister viser at Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier laster opp i Aker BP med kjøp av først 50.000 aksjer og deretter 254.079 aksjer denne uken, ifølge Tekinvestor.

Den samlede kjøpesummen havner på over 94 millioner kroner, for aksjene som i skrivende stund omsettes for 315 kroner. Dette er første gang Spetalen kjøper aksjer i Aker BP.

Denne uken kjøper Spetalen også store mengder aksjer i oljeselskapet Vår Energi, som han har hatt aksjer i siden februar. I løpet av fire dager har Tycoon Industrier hamstret nærmere 4,5 millioner aksjer til en verdi av 165 millioner kroner.