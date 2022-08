Selger eiendelene på norsk sokkel

Kanadiske Suncor Energy har inngått en avtale om salg av alle sine eiendeler på norsk sokkel, ifølge Upstream.



Det er tidligere meldt at Suncor er i en salgsprosess for de norske eiendelene. Flere kilder sier til avisen at salget vil bli annonsert senere torsdag i forbindelse med fremleggelsen av Suncors andrekvartalsresultater.

To kilder sier at Sval Energi er kjøperen.

TDN Direkt