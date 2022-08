Saudi Aramco øker salgsprisen for alle oljekvaliteter til Asia

Saudi Aramco har satt opp den offisielle salgsprisen (OSP) for alle oljekvaliteter til asiatiske kunder i september sammenlignet med august.

Det rapporterer kilder til Reuters torsdag.

Prisen for eksport av Arab light-olje til Asia i september er satt 9,8 dollar fatet over Oman/Dubai-referanseprisen, sammenlignet med 9,30 over referanseprisen i august. Dette er rekordhøyt nivå, men lavere enn forventingsundersøkelser gjort av Reuters og Bloomberg på forhånd.

Reuters meldte i forrige uke at seks raffinerikilder ventet at prisen ville bli satt opp med 0,7-1 dollar fatet, mens medianen i en Bloomberg-undersøkelse viste en oppgang på 1,5 dollar fatet til 10,8 dollar over referanseprisen.

(TDN Direkt)