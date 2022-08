Ett skritt nærmere utbygging

Equinor sendte torsdag en miljøerklæring til britiske regulatorer for utbyggingen av Rosebank-feltet i Nordsjøen, rapporterer Reuters.

Olje- og gassfeltet Rosebank ble funnet i 2004 og ligger vest for Shetland.

I erklæringen skriver Equinor at feltet vil bli utviklet i to faser der brønnene vil kobles til et flytende produksjonsskip (FPSO) hvor oljen og gassen skal behandles.

Første produksjon fra feltet forventes i fjerde kvartal 2026, og platåproduksjonen av olje ventes å være på rundt 70.000 fat pr dag i perioden 2027-2029. Platåproduksjonen av gass er ventet å være 1,72 millioner kubikkmeter pr dag i perioden 2029-2031, fremgår det.

Equinor tar sikte på å ta en endelig investeringsbeslutning på feltet i første kvartal 2023, sier en talsperson til Reuters.

Equinor og Suncor Energy begge en eierandel på 40 prosent i Rosebank, mens Ithaca Energy har 20 prosent.

(TDN Direkt)