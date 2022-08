Oljeprisen henter seg inn noe etter å ha falt til nivået før Russlands innvasjon av Ukraina. Siden slutten av juli har spotprisen på Brent-olje falt 12 prosent på økte resesjonsbekymringer.

Spotprisen på Brent-oljen er fredag morgen opp 0,8 prosent til 94,32 dollar fatet, mens spotprisen på WTI-oljen stiger 1,08 prosent til 88,73 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 95,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

På Oslo Børs falt Equinor-aksjen 2,9 prosent til 353,35 kroner under gårsdagens handel. Aker BP endte ned 4,3 prosent til 308,30 kroner, mens Vår Energi, som gikk eksklusive utbytte, endte ned 5,6 prosent til 36,67 kroner.

Resesjonsbekymringene økte etter at Bank of England advarte om en langvarig nedtur etter at den hevet renten med det meste siden 1995. Sentralbanken besluttet å sette opp styringsrenten til 1,75 prosent fra tidligere 1,25 prosent og dermed er rentenivået i Storbritannia nå det høyeste siden den globale finanskrisen i 2008.

– Klare til å levere

Forsyningsbekymringene forventes å øke etter hvert som vi nærmer oss vinteren, særlig når EUs sanksjoner, som forbyr sjøbåren import av russiske olje, trer i kraft 5. desember.

I september skal OPEC+ heve oljeproduksjonsmålet med 100.000 fat per dag. Økningen er en av de minste siden OPEC-kvoter ble innført i 1982, viser OPEC-data.

Mange av landene klarer imidlertid ikke å fylle produksjonskvotene de har fått. Den reelle oljeproduksjonen i Opec+ er derfor lavere.

Av alle landene i Opec+ er det bare Saudi-Arabia og Emiratene som antas å ha mulighet til å levere mer olje til verdensmarkedet.

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater er klare til å levere en «betydelig økning» i produksjonen dersom verden står overfor en alvorlig forsyningskrise denne vinteren, sier kilder til CNBC.