Oljeprisen stiger: Iran kan snu trenden

Oljeprisen reverserte tapene i dag morges og handler nå høyere til tross for den siste fremgangen i avtalen om å gjenopprette Irans atomavtale fra 2015. En avtale som vil kunne øke råoljeeksporten i dagens knappe marked.

Spotprisen på et fat Brent-olje omsettes tirsdag ettermiddag for 97,82 dollar, og er opp 1,45 prosent. Samtidig stiger også WTI-oljen med 1,6 prosent, og et fat koster dermed 91,95 dollar fatet.

Like etter klokken 10:00 tirsdag lå et fat Brent-olje på 95,12 dollar, samtidig som WTI-oljen var ned til 89,2 dollar.

Trøbbel i Russland

Oljen steg over 2 dollar fatet tirsdag ettermiddag, og reverserte tidligere nedgang, etter at Russland stanset oljeeksporten til Europa via den sørlige delen av Druzhba-rørledningen, noe som økte bekymringen for et enda strammere oljemarked.

Grunnen til suspensjonen skal være at russerne ikke kan betale for transitt på grunn av EU-sanksjoner melder Ria Novosti tirsdag.

Iran-avtalen kan snu trenden

Før kuttet fra Russland ble kjent la EU sent mandag frem et forslag om å gjenopprette atomavtalen med Iran fra 2015, i påvente om godkjennelse fra Washington og Teheran. En høytstående EU-topp uttalte at en endelig avgjørelse om forslaget var ventet innen «veldig, veldig få uker», ifølge Reuters.

Tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen og gjeninnførte strenge sanksjoner mot landet.

– Selv om detaljene rundt tidspunktet for gjenopptakelsen av avtalen med Iran fortsatt er usikker, er det absolutt rom for Iran å øke oljeeksporten relativt raskt, sa Commonwealth Bank-analytiker Vivek Dhar i et notat.

Ifølge Dhar kan Iran øke sin oljeeksport med 1 million til 1,5 millioner fat pr. dag, eller opptil 1,5 prosent av den globale forsyningen, i løpet av seks måneder.

– En gjenoppliving av atomavtalen fra 2015 vil sannsynligvis få oljeprisen til å falle kraftig, gitt at markedene sannsynligvis ikke tror at en avtale vil bli oppnådd, sa Dhar.

Goldman Sachs tror på høyere priser

Til tross for den siste tidens nedgang i oljeprisen, tror Goldman Sachs i motsetning til Dhar på betydelig høyere oljepriser de neste to kvartalene, ifølge en oppdatering mandag.

Ifølge investeringsbanken vil oljemarkedet fortsette å være preget av en utilstrekkelig tilbudsside, og det vil kreve et fall i etterspørselen på topp av den pågående økonomiske nedturen, for å få oljemarkedet i balanse. Ifølge Goldman var en oljepris på 110 dollar i juni og juli ikke nok for å ende tilbudsunderskuddet.

Over forventning for Kinas oljeimport

Forrige uke falt prisene til de laveste nivåene de siste seks månedene på grunn av bekymring for at svake tall fra USA og Europa ville påvirke utsiktene for oljeetterspørselen negativt.

Bekymringen for en global økonomisk resesjon avtok imidlertid litt på grunn av positive data fra Kina, verdens største råoljeimportør. Landet importerte 8,79 millioner fat olje pr. dag i juli, opp fra importnivåer for juli, men 9,5 prosent mindre enn fjorårets tall fra juli, ifølge Kinas tolldata.