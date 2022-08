Fortsatt usikkerhet rundt Druzhba-rørledningen

Oljeprisene faller svakt i morgentimene onsdag, etter at den i går steg på bekreftelse om stans i oljeeksport gjennom sørlige del av Druzhba-rørledningen tirsdag.

Bruddet i oljestrømmen langs deler av Druzhba-nettverket, selv om det muligens løses i løpet av de kommende dagene, vil fortsatt øke energibekymringene i Europa, skriver Bloomberg News.

Druzhba-rørledningen sammen med resten av oljerørsystemet som går fra Russland til resten av Europa. Foto: S&P Global Platts

Brent-kontrakten for oktober handles onsdag morgen til 96,00 dollar pr fat, ned 0,31 dollar fra forrige sluttnotering. Til sammenligning ble kontrakten omsatt til om lag 97,96 dollar pr fat da Oslo Børs stengte tirsdag ettermiddag.

WTI-kontrakten for september handles tirsdag morgen til 90,19 dollar pr fat, ned 0,31 dollar fra forrige sluttnotering. Til sammenligning ble kontrakten omsatt til om lag 91,88 dollar pr fat da Oslo Børs stengte tirsdag ettermiddag.

Prisdifferansen mellom Brent-olje og WTI-olje for oktober-levering er nå på 6,40 dollar pr fat.

S&P Platts noterer onsdag morgen at utsiktene for oljeprisene forblir svært usikre.

Fortsatt spent rundt Iran og Druzhba

– Uansett hvilken ødeleggelse av råoljeetterspørselen som oppstår fra en svekket global økonomi vil det ikke trekke ned oljeprisene, gitt hvor lave tilbudsutsiktene fortsatt er, skriver imidlertid Edward Moya, senior markedsanalytiker hos OANDA onsdag morgen, ifølge Reuters.

Aktørene i oljemarkedet fortsetter å fokusere på hva som skjer i forbindelse med atomavtalen i Iran, etter at det sent mandag kveld kom frem at en beslutning trolig vil tas innen «svært få uker». Samtidig er det usikkert om oljeeksporten via sørlige del av Druzhba vil fortsette, hvilket aktørene venter på. I tillegg venter aktørene på dagens inflasjonstall fra USA, skriver Bloomberg.

Strømmer langs den sørlige ruten til Druzhba-rørledningen har blitt påvirket mens den nordlige ruten som betjener Polen og Tyskland var uavbrutt. Den tsjekkiske republikkens rørledningsselskap MERO sa at de forventer at russisk oljeforsyning gjennom Druzhba-rørledningen til Tsjekkia vil starte på nytt innen flere dager, ifølge CNBC.

Ellers steg råoljelagrene i USA med 2,2 millioner fat i forrige uke. Bensinlagrene falt med 0,6 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 1,4 millioner fat i forrige uke.