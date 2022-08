Den forrige PUD-søknaden som kom inn til staten var for Halten Øst, som Equinor overleverte 25. mai.

I starten av juli godkjente departementet utbyggingen av Tommeliten A- og Frosk-prosjektene, men nå kommer det altså nye søknader inn på bordet til statsråden.

Produksjonsstart i 2025

Trell & Trine blir nok en videreutvikling av Alvheim-området som Aker BP (den gang Det norske) overtok gjennom oppkjøpet av Marathon Oils norske virksomhet.

Siden den gang har selskapet både boret og bygget ut området, og de mottok også Oljedirektoratets IOR-pris for økt utvinning for innsatsen.

Aker BP regner med at det totalt skal investeres 700 millioner dollar (om lag seks milliarder kroner) i dette prosjektet.

Utbyggingen inkluderer tre brønner og to nye subsea-manifolder. Produksjonen skal være i gang første kvartal 2025.

Trell & Trine skal gi 25 milllioner nye fat til Alvheim-området. På toppen av de rundt 550 millioner fatene som er produsert er man dermed oppe i totalt 750 millioner fat som enten er hentet opp eller vedtatt bygget ut.

Totalt er målet å hente ut en milliard fat fra området. Da Alvheim først ble bygget ut var anslaget 180 millioner fat, ifølge selskapet.



– Trell & Trine er den tredje PUD-innleveringen i Alvheim-området på ett år, etter Frosk og Kobra East & Gekko (KEG), og forsterker en suksesshistorie på Alvheim som vi og våre partnere kan være stolte av, sier konsernsjef i Aker BP, Karl Johnny Hersvik, i en uttalelse.

– Driftsmessig er Alvheim-området blant de mest kostnadseffektive på norsk sokkel, og ressursgrunnlaget har mangedoblet seg siden oppstarten. Dette er resultatet av målrettet utforsking og forretningsutvikling, teknologisk innovasjon, og ikke minst et enestående godt samarbeid med leverandørene, legger Hersvik til.

Planlegger for kraftig vekst

Aker BP har et investeringsprogram på 150 milliarder kroner som vil løpe over de kommende årene på norsk sokkel.

–Dette vil øke produksjonen vår fra om lag 400.000 fat per dag etter fusjonen med Lundin til nærmere 525.000 fat per dag i 2028, sa direktør for drift og feltutvikling i Aker BP under overrekkelsen.