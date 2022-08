Vi snakker med olje- og energiminister Terje Aasland og Aker BP-direktør Ine Dolve. Onsdag fikk han høstens første PUD-søknad om et nytt felt på sokkelen. Mange flere er ventet utover høsten, men blir det nå for hett og hektisk i oljenæringen? Mer om det og prosjektet får du høre her.