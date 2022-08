SSB: Venter økte investeringer i olje

De totale investeringene i olje- og gassvirksomheten i Norge for 2023 blir anslått til 135,3 milliarder kroner, som er endret fra det forrige anslaget på 130,6 milliarder kroner.

Det fremgår av en melding fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I forrige måling indikerte oljeselskapenes investeringsanslag for 2022 en nedgang på 8,0 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag gitt for 2021 på samme tid i fjor. Anslagene for 2022 har imidlertid nå blitt justert opp med 3,3 prosent siden mai-tellingen.

«Det er særlig anslagene for felt i drift og leting som bidrar til oppjusteringen», skriver SSB.