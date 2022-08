Aksjene i Occidental Petroleum steg nesten 10 prosent fredag etter at det ble kjent at Berkshire Hathaway i juli sendte inn en søknad til de føderale myndighetene om å kjøpe flere av oljeselskapets ordinære aksjer. Ifølge CNBC hevder investeringsselskapet at en maksimal eierandel på 50 prosent ikke vil skade konkurransen eller redusere autoriteten til myndighetene.

Carlos Clay, som er fungerende direktør for elektrisk kraftregulering og var den som ga godkjenningen fredag, sier at autorisasjonen var forenelig med allmennhetens interesse.

Berkshire har hamstret aksjer i det Texas-baserte oljeselskapet i år, og har nå en eierandel på 20,2 prosent. Det utgjør aksjer for over 13 milliarder dollar.

I tillegg har investeringsselskapet opsjoner på å kjøpe ytterligere 83,9 millioner aksjer for 5 milliarder dollar, noe som tilsvarer 59,62 dollar pr. aksje. Ved børsslutt fredag lå aksjekursen på 71,29 dollar, etter at aksjekursen har steget 130 prosent hittil i år.

Dersom Berkshire utøver samtlige opsjoner vil de sitte på en eierandel på nærmere 27 prosent, skriver CNBC.

Mulig oppkjøp

Etter godkjenningen fra myndighetene spekulerer nå flere analytikere på om Buffett vil kjøpe opp hele selskapet.

– Jeg tror det er sannsynlig at Buffett vil kjøpe hele greia til slutt. Grensen på 50 prosent kan ha blitt satt for å motta godkjenningen fra myndighetene for en ikke-kontrollerende eierandel, sier David Kass, finansprofessor ved University of Marylands Robert H. Smith School of Business.

– Han planlegger helt klart å kjøpe flere aksjer. Så langt har hans maksimale kjøpesum vært 60,37 dollar pr. aksje, sier finansprofessoren.



En annen som tror «Orakelet fra Omaha» kommer til å fortsette å kjøpe oljeaksjer er Berkshire-aksjonær og sjef for Smead Capital Management, Cole Smead.

– Han vil sannsynligvis fortsette å kjøpe så mye han kan for under 70 eller 75 dollar. Hvis du eier 30 eller 40 prosent og ønsker å kjøpe selskapet for 95 eller 100 dollar pr. aksje, er det mye penger å spare, sier Smead til CNBC.

– Denne aksjen handles som et kasino. Markedet gir ham alle aksjene han ønsker, sier han vider.