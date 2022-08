Største prosjekt på mange år: Aker BP med milliardavtale

(Saken oppdateres)

Aker BP og Aker Solutions gir Stavanger-baserte Rosenberg Worley en intensjonsavtale for bygging av to moduler til den nye sentralplattformen på Valhallfeltet i Nordsjøen.

Dette er det største nybyggprosjektet på mange år og vil gi 1.000 arbeidsplasser hos Rosenberg i Stavanger.

Intensjonsavtalen forutsetter at plan for utbygging og drift for prosjektet blir godkjent i Stortinget, og har en verdi for Rosenberg på rundt 1,6 milliarder kroner. Byggestart er planlagt høsten 2023.



Aker BP. Karl Johnny Hersvik Espen Rønnevik/Øyvind Gravås

– Tildelingen til et norsk verft er et helt bevisst valg, og vi svarer dermed på politikernes krav om å sikre aktivitet, bevare arbeidsplasser og utvikle kompetanse i industrien i Norge i perioden før fornybarprosjekter øker i omfang, sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP.



Prosjektet går under navnet Valhall PWP og består av tre store moduler på til sammen over 15.000 tonn. Prosessmodulen skal bygges hos Aker Solutions på Stord. Rosenberg Worley skal levere brønnmodulen og utstyrsmodulen.

Møter gassbehovet

Aker BP og lisenspartnerne Pandion Energy og PGNiG Upstream Norway planlegger å investere mellom 40 og 50 milliarder kroner i Valhall PWP-Fenris. Partnerne er i rute for å levere PUD i slutten av året. PUD skal til behandling i Stortinget innen sommeren 2023.

– Gjennom Valhall PWP-Fenris planlegger vi å etablere Valhall som et gassenter sør i Nordsjøen, noe som vil bidra med sårt trengte gassleveranser til Europa, sier Hersvik.

Dette prosjektet er et viktig bidrag i ambisjonen om å produsere totalt to milliarder fat og forlenge levetiden til 2060 for Valhallområdet.

Totalt er utbyggingen av Valhall PWP-Fenris ventet å skape 65.000 årsverk i Norge i prosjekt- og driftsfasen. Den norske andelen i prosjektet er på over 65 prosent.