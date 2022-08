Oppsving for oljeprisen

Oljeprisene har trukket noe ned siden Oslo Børs stengte torsdag.

Frontkontrakten for Brent-oljen står fredag morgen i 100,33 dollar pr. fat. Dette er opp én prosent så langt i fredagens handel, men ned 70 cent fra stengetid i går.

WTI-oljen står i 93,51 dollar pr. fat, opp 1,1 prosent hittil fredag.

Ifølge Reuters henger oppgangen i dagens handel sammen med tegn til forbedret drivstoffetterspørsel, men optimismen er dempet i forkant av Federal Reserve-sjef Jerome Powells tale på Jackson Hole-symposiet.

Investorene vil se etter nye signaler om hvor aggressiv rentepolitikken vil bli fremover, for å takle den høye inflasjonen.

– Sterk trafikkvekst

– Tegnene på sterk etterspørsel er flere. De ferskeste Congestion Index-tallene fra TomTom viser en sterk ukentlig trafikkvekst i Asia/Stillehavet, Europa og Nord-Amerika i uken som endte 24. august, skriver ANZ Research i et analysenotat.

Utsiktene til at iransk olje kommer tilbake til markedet legger også en demper på stemningen. Teheran går nå gjennom Washingtons respons til et siste EU-utkast for å gjenopplive atomavtalen.

Samtidig vurderer OPEC å kutte produksjonen for å kompensere for enhver tilbudsøkning fra Iran.