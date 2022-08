Nytt oljefunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen

Neptune Energy Norge har avsluttet boring av letebrønnen Ofelia 35/6-3 S, og melder om et lite oljefunn. Brønnen er boret 15 kilometer nord for Gjøafeltet i Nordsjøen, 60 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre kritt reservoarbergarter i Agatformasjonen, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Brønnen traff på en oljekolonne på 73 meter som er totalt 140 meter tykk med sandsteinslag på til sammen 80 meter med moderat reservoarkvalitet.



– Det er en glede å kunne fortelle at vi har gjort vårt andre funn på fire måneder, noe som ytterligere styrker Neptunes posisjon i vekstområdet rundt Gjøa. At funnet er så nært eksisterende infrastruktur åpner for en utbygging med lavere kostnader og karbonutslipp, sier adm. direktør for Neptune Energy i Norge og Storbritannia, Odin Estensen.

Olje/vann-kontakten ble truffet på 2639 meter.

– Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2,5 og 6,2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til en mulig utbygging til eksisterende infrastruktur på Gjøafeltet, skriver Oljedirektoratet.

Neptune Energy anslår at funnet er tilsvarende 16-39 millioner fat oljeekvalienter.

– I tillegg til volumene i Agat er det også beregnet et potensiale på rundt 10 millioner fat oljeekvivalenter utvinnbar gass nord for brønnen i den grunnere Kyrreformasjonen. Totalt volumpotensial er dermed i størrelsesorden 26-49 millioner fat oljeekvivalenter, opplyser selskapet.

Ofealia-letebrønnen vil bli vurdert tilknyttet Gjøa-plattformen, som også er operert av Neptune. Gjøa får strøm fra land og produserer med mindre enn halvparten av de gjennomsnittlige CO2-utslippene per produsert fat oljeekvivalenter på norsk sokkel, ifølge Neptune.

Letebrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2742 meter og et målt dyp på 2966 meter under havflaten, og ble avsluttet i antatt grunnfjell. Havdypet er 344 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt, opplyser direktoratet.