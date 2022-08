Steffen Evjen og Martin Nguyen i DNB Markets har kommet med en dagsfersk analyse på oljesektoren og er stålbull. Analytikerne hever kursmålene på Equinor, Vår Energi og Aker BP.

Kursmålet på Equinor oppjusteres til 525 kroner fra tidligere 400, og kjøp gjentas.

– Oppjusteringen kommer etter betydelig styrkelse av Equinors frie kontantstrøm på kort sikt som følge av økte gasspriser, sier analytikerne i rapporten.

«Med 87 milliarder dollar i fri kontantstrøm i 2022 og estimert for 2023 ser vi at kontantposisjonen kan nå rundt 45 prosent av markedsverdien neste år», skriver DNB-analytikerne.

De understreker også at dette skjer til tross for at 13 milliarder dollar har blitt utdelt i utbytte til aksjonærene, som til nå har gitt en totalavkastning på rundt 10 prosent.

– Alt i alt ser vi markant oppsidepotensial i både utbytter og tilbakekjøp i tillegg til ekstrautbytter i så ekstraordinære tider som den vi er inne i nå, sier analytikerne.



Vår Energi heves til 58 kroner fra 51. Kjøp gjentas.

heves til 58 kroner fra 51. Kjøp gjentas. Aker BP oppjusteres til 460 kroner fra 440 og kjøp fastholdes.

Meglerhuset nedjusterer imidlertid sine estimater for Brent-oljeprisen med 10 dollar pr. fat for 2022–2024. Dette har imidlertid blitt oppveid av en oppjustering av gassprisestimatene med om lag 30 dollar pr. mmbtu i gjennomsnitt for 2022–2025 på grunn av høyere forwardkurve på europeisk gass.