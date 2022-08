Kutter prisestimatene for nordsjøolje

DNB Markets nedjusterer sine estimater for Brent-prisen for tredje kvartal 2022 til 110 dollar fatet, fra tidligere 130 dollar. For 2023 estimerer meglerhuset nå en Brent-pris på 105 dollar fatet, fra tidligere estimat på 115 dollar fatet, mens for 2024 estimeres det nå en Brent-pris på 95 dollar fatet, fra tidligere 105 dollar.

Det fremgår av en markedsoppdatering fra meglerhuset fredag.

Meglerhuset nedjusterer estimatene basert på en nedjustering av global BNP-vekstprognose fra DNB Markets, høyere enn ventet russisk oljeproduksjon og økt sannsynlighet for ny atomavtalen med Iran.

Imidlertid tror meglerhuset at oljeprisen vil bevege seg høyere mot slutten av året av flere grunner.

"Oljeetterspørselsbekymringer synes å være overdreven, etter vårt syn, og svært høye gasspriser bør støtte oljeetterspørselen gjennom hele vinteren", skriver meglerhuset.

Meglerhuset påpeker at frigjøring av nødlagre fra USA ligger an til å bli avsluttet i oktober, mens EU-embargoen mot russisk olje trer i kraft fra tidlig desember, noe som bør støtte oljeprisene.

Opecs ledige kapasitet er ekstremt lav, ifølge meglerhuset, noe som gjør oljemarkedet sårbart for forsyningsavbrudd.

(TDN Direkt)